Estel Pukk: personalitöö tegelik olemus on õiglus, mitte õnnelikkus

Vasakul Estel Pukk, paremal Julia Eigird Foto: Andres Laanem

Veebruari keskpaigas toimunud personalitöö aastakonverentsil selgus personalitöö edendaja konkursi võitja, kelleks osutus Fiizy personalijuht Estel Pukk. Temaga seekordses „Töö ja palgaˮ saates peaasjalikult kõnelemegi.

Estel on ärijuhtimise ja finantstaustaga personalijuht, kellel on ette näidata tugev personalijuhtimise portfell. Ta jagab, millised on personalitöötajate praegused väljakutsed, milline on koolidest peale tulev personalijuhtimise eriala põlvkond ning kuidas edukalt muudatusi juhtida.

Juttu tuleb ka sellest, kas hakkame murdma seda müüti, et personalijuht ei tegele üksnes pehmete teemadega, vaid istub samuti juhtkonna laua taga.

Saate lõpuosas vestleme ka töötukassa ettevõtlustoetuse osakonnajuhataja asetäitja Julia Eigirdiga töötukassa toetusest, mida pakutakse inimestele, kes soovivad hakata tegelema ettevõtlusega.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: