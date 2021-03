Nõu juhtidele: kuidas vältida läbipõlemist ja üksindust

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi rääkis Pärnu juhtimiskonverentsil sellest, kuidas vältida läbipõlemist, ettekanne kandis pealkirja "Kõrgepinge – kas teekond kirgastumise või kõrbemiseni?". Foto: Raul Mee

Tänases "Lavajuttude" saates räägime mõnevõrra raskematel teemadel ehk üksindusest ning läbipõlemisest, teemad, mis on muutunud üha aktuaalsemaks koroonakriisi kontekstis. Neist kahest teemast kõnelevad psühholoog Julia Laanemets ning perearstide seltsi juht Le Vallikivi.

Kus on ohud ja millised on võimalused, kui me jääme üksi? Kas valitud üksindus on privileeg või põgenemine? Kas haigena tööl käimine on taunitav või kiiduväärne? Kas töö eesmärk on kirgastumine või nauding? Miks tasub laiselda? Sellest kõigest tuleb juttu saates.