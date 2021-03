Aasta ettevõtjal Beckham kliendina käes, kas järgmiseks Cristiano Ronaldo?

Iglucrafti tegevjuht Priit Kallas. Foto: Andras Kralla

Ernst & Youngi aasta ettevõtjaks pärjati eelmine nädal Iglucraft OÜ looja Priit Kallas, kelle ettevõttes valmistatakse käsitööna omapäraseid laastudega kaetud väikemaju, kodukontoreid ning saunu.

Esmaspäevases hommikuprogrammis uurisime Kallase käest, kas teda häirib või rõõmustab, et Iglucrafti tuntakse paljuski ühe kuulsa kliendi David Beckhami järgi. Samuti kas ja milliseid uudiseid võib neilt veel oodata ning miks on firma tugevuseks just nimelt see, et tegutsetakse väikeses Viljandimaa kohas.