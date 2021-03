Meelis Paavel: töötukassal on raha ka pikemalt hüvitist maksta

Töötukassa juht Meelis Paavel Foto: Raul Mee

Kuigi töötukassa juht Meelis Paavel avaldas lootust, et epidemioloogiline olukord paraneb suve alguseks piisavalt, et töötasu hüvitist ei peaks maksma üle kahe kuu, siis kinnitas Paavel, et töötukassal on puhvrit pikema ajaliseks toetuse tasumiseks.

Töötukassa avab neljapäevast palgatoetuse uue taotlusvooru. Paavel selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, millised on lõplikud tingimused palgatoe saamiseks ja mis võib veel muutuda. Intervjueeris Allan Rajavee.