Risto Vahimets: kui turg langeb 90%, siis nutikusest ei piisa

Ellex Raidla partner Risto Vahimets Foto: Eiko Kink

Kuigi ettevõtjad on nutikad inimesed, kes on oskavad keerulistel aegadel hästi ümber kohaneda, on praegu sektoreid, kus on väga keeruline ellu jääda, ütles Ellex Raidla partner Risto Vahimets. „Kui turu langus on 90%, siis ei piisa nutikusest,“ ütles ta.

Selliste sektorite ettevõtjad vajavad Vahimetsa sõnul lisaks nutikusele ka riigilt abi, kuid tihtipeale jääb see abi siiski saamata. Vahimets rääkis täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas on ettevõtjad hakkama saanud viimase keerulise koroonapandeemia aastaga. Sellel teemal avaldas värske uuringu advokaadibüroo Ellex Raidla ja Redgate Capital. Uuringu tutvustamiseks toimub ka seminar, mida Äripäev täna veebis kell 13 üle kannab.