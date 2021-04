Võitlus kinnisvara nimel käib ka pealinnast kaugemal, aga mitte kõikjal

Saates tuleb jutuks ka olukord Viljandi kinnisvaraturul. Foto: Raul Mee

Uus Maa kinnisvarasaates vaatame sedapuhku pealinnast kaugemale. Nii selgub, et ka Viljandi- ning Lääne-Virumaal on kinnisvara müügis vähem ning ostjad näitavad valitud objektide suhtes üles aktiivset huvi, ent samas on hinnatase Harjumaaga võrreldes oluliselt väiksem ning uusarendusi vähe.

Lisaks korterite keskmistele ruutmeetrihindadele ja nõudlusele maakonnakeskustes anname saates ülevaate ka mujal asulates toimuvast ning uurime ka, kes on põhilised maamajade ostjad – on need kohalikud või kaugemalt tulnud huvilised.

Saates on külas Uus Maa regionaalsete büroode juhatajad – Margus Punane Rakverest ning Reet Raudsepp Viljandist. Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit:

