"Kui peaks veel koondama, läheks asi kriitiliseks"

Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus ja reisibüroo Reisiekspert tegevjuht Sven Lõokene. Foto: Erakogu

Turismisektoris on töö kaotanud umbes pooled töötajatest. Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus sõnas saates "Äripäeva fookuses", et rohkematest töötajatest sektor ilma jääda ei saa, vastasel juhul ei tule turgude avanedes ettevõtted enam toime.

Välisturismi all mõeldakse nii Eesti elanike reisimist välisriikidesse kui ka väliskülaliste reisimist Eestisse. Kui suur on aasta jooksul reiside ärajäämisest tekkinud kahju turismisektorile ja millised on reisimise trendid lähitulevikus, arutlevad Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus ja reisibüroo Reisiekspert tegevjuht Sven Lõokene.