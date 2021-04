Kauplemise ABC: krüpto jääb, aga ralli on hullumeelne

Foto: Dado Ruvic, Reuters/Scanpix

Kogenud kauplejate kinnitusel on nüüdseks selgunud, et krüptorahad on tulnud, et jääda. Küll aga on küsimus selles, kas neisse on praeguse hinnaralli ajal mõtet investeerida, selgus värskest saatest "Kauplemise ABC".

Saates on külas investor ja kaupleja Sander Lõhmus ning päevakaupleja ja Admiral Marketsi koolitaja Maxim Shilo.