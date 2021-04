Reklaamiekspert soovitab, kuidas sotsiaalmeedias õige sihtrühmani jõuda

Sotsiaalmeedia platvormide kasutamine peab Brit Mesipuu sõnul olema organiseeritud. Foto: Scanpix/Zeus

Reklaamifirma Milos Reklaami juhi Brit Mesipuu sõnul kasutavad ettevõtted sotsiaalmeedia platvorme ja suunamudijaid enda toodete turundamises aina enam, kuid puudu jääb organiseeritusest.

Mesipuu tõi näiteks, et kuigi kolmandik ettevõtteid on kasutanud oma teenuste reklaamimiseks suunamudijate teenuseid, ei ole 40 protsenti ettevõtjatest teenusega rahule jäänud. Mesipuu andis soovitusi, millist influencer'it valida ja kuidas koostöö suunamudijaga soovitud tulemusi tooks. Lisaks rääkis Mesipuu, millistel puhkudel üht või teist sotsiaalmeedia platvormi kasutada, et jõuda õige sihtrühmani.