Riskiinvestor: on parim aeg investeerida tehnoloogiaidusse

Riskikapitalifirma Tera Ventures meeskond. Foto: Tera Ventures

Eesti riskikapitaliettevõtte Tera Ventures ühe rajaja Andrus Oksa sõnul lükkas koroonakriis paljudele tehnoloogiasektori iduettevõtetele hoo sisse, mille survel jõuab tehnoloogiabuum peagi kõigisse sektoritesse.

Äsja 43 miljonit eurot kaasanud Tera Venturesi rajaja Andrus Oks rõhutas, et klassikalised tootmisettevõtted peaksid julgemalt investeerima iduettevõtetesse, kuna see aitab näiteks tööstustel tehnoloogilistest uuendustest kõige varem osa saada. Tema sõnul on selline tegevus maailmas tavapärane, kuid Eesti tööstuste huvi idude tegevuse vastu on olnud seni leige.