Äripäev eetris: kas pensioniraha väljavõtmise skeem on geniaalne või pahatahtlik?

Portaali vabaks.ee asutaja Marko Vaiki sõnul on teenus edukalt käima läinud: enam kui 1400 inimest tahavad kiirkorras pensioniraha välja võtta. Kokkuvõtlikult tähendab see seda, et nende kogutud pensioniraha väheneb kolmandiku võrra. Foto: Andras Kralla