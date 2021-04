Toa sisekliima on tähtis nii viiruse leviku pidurdamisel kui heaks terviseks

Hoone sisekliima sõltub mitmest aspektist, sellest ka saates "Särtsakas tulevik" rääkisime. Foto: Andras Kralla

Saates "Särtsakas tulevik" räägime, milline sisekliima on tervislik, kuidas hoonetes sisekliimat reguleerida ning miks on tähtis mitte ületada soovitatud CO 2 hulka õhus.

Peatume küsimusel, millisel on juhul on vaja vanasse hoonesse paigaldada sundventilatsioon, ning räägime ventileerimisest pikemalt – selgub, kui suur on kaasaegsetel ventilatsiooniseadmetel soojustagastuse protsent, kuidas õigeid seadmeid valida ja paraja efektiivsusega tööle seadistada.

Saates osalevad Tartu Energiaagentuuri eksperdid Martin Kikas ja Ülo Kask ning hoonete energiatõhususlahendusi pakkuva Calidity äriarendusjuht Karl Erik Kalmus. Saadet juhib Lauri Leet.

Saadet toetab Tartu Regiooni Energiaagentuur.