Kaido Jõeleht kinnisvarast: seis on lausa roosiline

Kaamos Groupi asutaja ja omanik Kaido Jõeleht. Foto: Raul Mee

Kaamos Grupi rajaja ja omanik Kaido Jõeleht rääkis Äripäeva Raadio hommikuprogrammis, et mullu 500 korteriga kinnisvaraarenduse pausile panemine kestis lühidalt. Olukorda kinnisvaraturul kirjeldas ta kui roosilist. "Me pole veel ehitama hakanud, aga enamus kortereid on müüdud," märkis ta. Ta rääkis ka Läti kinnisvaraturule suundumisest, kuhu ettevõte investeerib 15 miljonit eurot.