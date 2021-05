Sanatooriumi juht: vastutustundetu on kogu aeg kritiseerida ja ise mitte midagi teha

Karina Küppas. Foto: Erakogu

12 aastat Narva-Jõesuu sanatooriumi tegevjuhina töötanud Karina Küppas õppis pandeemia ajal, et tuleb rääkida kõva häälega, aga ainult kritiseerimisest ei piisa.

„See on vastutustundetu, kui me kogu aeg kritiseerime, et seda või teist tuleks muuta ja ise midagi ei tee," lausus Küppas Äripäeva raadio saates „Delovõje Ljudi“.