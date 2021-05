Ekspert: selleks korraks on kinnisvarabuum läbi

Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul on turg juba väga kiiresti rahunenud. Foto: Andres Haabu

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kinnisvarabuumist sisiseb õhk juba välja.

Soomaniga rääkisime täpsemalt sellest, miks ta usub, et turg on rahunenud ning miks on buumist rääkimine turuga manipuleerimine.