Kuula otse kell 11: kas paariariigis äri ajamine on eetiline?

Solidaarsuskett Valgevene toetuseks. Foto: Liis Treimann

Kas ettevõtlus on täiesti apoliitiline tegevus? Mis juhul on poliitilisi miine võimalik vältida, mis juhul mitte? Kuidas on Valgevenes toimunud olukorrale reageerinud Eesti firmad? Sellest räägime kell 11 algavas saates "Kuum tool".

Valgevene presidendi Aleksander Lukašenko jõulise demokraatia maha surumise taustal on endiselt riigis arvukalt välisettevõtjaid, kes proovivad suurema kasumi teenimiseks kasutada riigi soodsat ärikeskkonda.