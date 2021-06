Jõukas šveitslane võiks päästa turismi

Vasakul Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja paremal Tallinna Lennujaama juht Riivo Tuvike. Foto: Äripäev

Lennujaam on pikalt töötanud Zürichi liini avamise nimel ning nende sõnul on see ka lennujaama panuseks turismi taastamisel, sest siia tahetakse tuua maksejõulist Kesk-Euroopa klienti. Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu hinnangul tuleks kriisi turismiettevõtjate poolt veelgi rohkem ära kasutada kvaliteedi tõstmiseks, et Eestisse tuleksid Soome ja Rootsi kvaliteetturistid. Teisisõnu tuleks sihtida turiste, kes jätaksid siia rohkem raha.

Saates "Turismitund" räägime Eesti transpordiühendustest välisriikidega algava reisihooaja kontekstis. Arutame, kuidas ja kuhu praegu reisitakse, millal on väliskülalisi oodata, ja räägime muudest lennu- ja laevareise puudutavatest teemadest.