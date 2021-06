Pandeemiajärgsed turismitrendid võivad Eestile tuua eelise

Turistid Tallinna vanalinnas. Foto: Raul Mee

Vast valitud Euroopa Turismikomisjoni Turundusgrupi esimehe Heili Klandorf-Järvsoo sõnul on inimesed hakanud vältima massiturismi sihtkohti. Eduka turunduse korral oleks Eestil võimalik piiride avanemisel uuest trendist kasu lõigata.

Klandorf-Järvsoo sõnul on muutumas populaarsemaks reisi planeerimine väikse seltskonnaga ja vähem külastatud sihtkohtade valimine. Klandorf-Järvsoo rääkis, et seetõttu on Eestil parem võimalus konkureerida Euroopa suurte turismikeskustega, kuid selleks peavad kohalikud turismiettevõtted pakkuma kvaliteetset teenust ja panustama rohkem oma digitaalsesse välimusse.