Kuumal toolil Indrek Kasela: monopoli tekkimine kinoäris on paratamatu

Ettevõtja Indrek Kasela Foto: Liis Treimann

Kinoäris võimaliku monopoli tekkimine on paratamatu, sest Eestis on auditoorium väga piiratud, rääkis väga mitmekesine ettevõtja Indrek Kasela raadiosaates "Kuum tool".

Kasela kommenteeris täna Äripäevas ilmunud artiklit, mis ütleb, et Tartusse on juba tekkinud kinomonopol, Tallinnas on variant samuti olemas, sest konkurentsiameti käed jäävad lühikeseks ja ametil ei jää muud üle kui pealt vaadata.