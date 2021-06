Tänavune jalgpalli EM paksendab võitjate rahakotti varasemast rohkem

Spordiajakirjanik Aet Süvari rääkis, et suuresti mõjutab jalgpallielamust see, et kas publik pääseb tribüünile või mitte. Foto: Raul Mee

Hoolimata jalgpalli EMi 2021 väga dramaatilisest algusest, ootab spordiajakirjanik Aet Süvari lõbusat ja ägedat mängu. Auhinnarahasid on suurendatud ning Süvari sõnul pakseneb võitjate rahakott suuremaks kui varem.

Aet Süvari rääkis, et ta kardab, et väga suurt kasu erinevate riikide horeca'd jalgpalli EMist ei saa. „Kuid see kasu on võib-olla emotsionaalne,“ sõnas ta. Süvari ennustab, et finaali jõuavad Belgia ja Inglismaa.