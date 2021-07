Värbamisekspert näeb Eestis mitut probleemi, mida lahendada

Heigo Kaldra: eestlane on kehv müüja ja käpardlik ostja

Nagu müük, nii eeldab ka ost toote või teenuse tundmist. Manpower OÜ juhatuse liige Heigo Kaldra kirjutab, et lausa traagiline on see, kuidas loodetakse, et odavaim ongi parim – seda nii riigi- kui erasektoris.