Värbaja: me ei tohi minna tagasi jäigema hoiaku juurde

Manpoweri tegevjuht Heigo Kaldra. Foto: Meeli Küttim

Eesti tööandja ei tohiks kunagi minna tagasi jäiga seisukoha või hoiaku juurde, et talle sobib ainult kindel inimene kindlate kriteeriumite järgi, ütles personalifirma Manpoweri tegevjuht Heigo Kaldra.

"Meile ei tule neid spetsialiste kuskilt oluliselt peale, me peame olema võimelised ja valmis muutuma ja kohanema, kohandama ja õppima," ütles Kaldra Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis. Ta lisas, et väga oluline on pidev täiend- ja ümberõpe.