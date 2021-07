Inteli aktsia hakkas pärast tugevaid tulemusi odavnema

Kiibitootja Intel teatas neljapäeval, et tarneahelates on pudelikaelad ning värsketest prognoosidest võib välja lugeda, et aasta lõpp tuleb nõrk, vahendab Reuters.

