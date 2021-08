Globaalsed tegijad vaatavad Eesti kinnisvaraturule

Pandeemia ja buum ei jäta ühtki äripinda puutumata

Saate fookuses on ärikinnisvara ja täpsemalt see, millised teemad jõuavad ettevõtete finantsjuhtide lauale ärikinnisvaraturu muutuste tõttu. Need muutused on tingitud nii majanduse arengust kui ka pandeemiast.