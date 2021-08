Tööstur: hinnatõus alles tuleb

Järgmisel aastal võib Eestis näha kahekohalist inflatsiooninumbrit, hoiatas Metaprinti juht Martti Lemendik. Foto: Liis Treimann

Kergmetalltaarat valmistava Metaprinti ärimahud on suurenenud viimase kahe aasta jooksul 40%, kuid sellist kasvu varjutavad ka raskused, rääkis firma juht Martti Lemendik.

"Meeskond vajaks pisut kergemat vaheaastat," rääkis Lemendik Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, lisades, et kiire kasv toob kaasa ka juhtimisraskusi. Probleem pole Lemendiku sõnul praegu selles, et nõudlust pole, vaid endiselt on raskusi, kuidas toorainet hankida. Seetõttu tõotab ka järgmine aasta tulla rahulikum.

