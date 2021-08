Direktor: koolipäev peaks algama hiljem

Tartu erakooli ProTera direktor Marjeta Venno. Foto: Raul Mee

Koolipäev ei tohiks alata kell 8 hommikul ja tunnid kesta 45 minutit, leiab Tartu erakooli ProTera direktor Marjeta Venno. Tema sõnul toodab selline süsteem väsinud ja keskendumisraskustega noori.

Venno rääkis intervjuus Äripäevale, milliseid võtteid tuleks koolielus rakendada ja milliseid tulemusi need muudatused on ProTera koolis andnud. ProTeras kell 8 tunnid ei alga. Kuigi õpilastele hilisem koolipäeva algus meeldib, on Venno sõnul sellele ideele hoopiski lapsevanemad vastu olnud, sest see lööb ka nende päevarütmi sassi ning sunnib neid mugavustsoonist välja astuma.

