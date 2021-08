Õpetaja: kolm lihtsat sammu parandaksid haridussüsteemi märkimisväärselt

Rocca al Mare iseõppekeskuse ja koolituste koordinaator ning õpetaja Getter Kallas tõi välja lihtsad asjad, mida tuleks muuta, et koolielu ja haridustee oleks parem. Foto: Erakogu

Selleks, et Eesti haridus- ja koolisüsteem teeks arenguhüppe ning õpilased ja õpetajad oleksid õnnelikumad ja edukamad, on vaja teha esimese asjana ära kolm lihtsat asja, leiab Rocca al Mare iseõppekeskuse ja koolituste koordinaator ning õpetaja Getter Kallas.

Kallas rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, mis need kolm lihtsat asja oleksid. Ta usub, et õige õppemeetodi kasutamisel on võimalik kasvatada õpilasi palju iseseisvamaks ja õpetada oma aega paremini juhtima, mis on kasulik oskus kogu eluks.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099