Tamkivi: ükssarvikuid hakkab tulema nagu oavarrest

Sten Tamkivi ennustab idusektorile kiire kasvu jätku. Foto: Liis Treimann

Iduettevõtja ja investor Sten Tamkivi rääkis, et senised idusektori kasvunumbrid näitavad, et 2030. aastaks moodustab kolmandiku Eesti majandusest tehnoloogia eksport. Ta lisas, et sealjuures kasvab hüppeliselt ükssarvikute ehk miljardi dollari väärtusega ettevõtete hulk.

Tammkivi selgitas, et kuna iduettevõtete sektor on juba praegu suurem põllumajandussektorist, ei olegi enam oluline arvet pidada ükssarvikute arvu üle. Tema sõnul on olulisem on mõõta, kui palju mõjutavad idufirmad näiteks maksulaekumist, kui palju toovad Eestisse kapitali ning millist kasu loovad kogu ühiskonnale.

