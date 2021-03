Taavet Hinrikus ja Sten Tamkivi asutavad ühise investeerimisettevõtte

Tehnoloogiaettevõtjad Sten Tamkivi ja Taavet Hinrikus. Foto: Johan-Paul Hion

Tehnoloogiaettevõtjad Taavet Hinrikus ja Sten Tamkivi koondavad oma investeerimistegevused edaspidi ühisesse firmasse, teatasid tehnoloogiaettevõtjad.

Hinrikuse ja Tamkivi visiooniks on edendada Euroopa ja sealhulgas Eesti tehnoloogiasektorit aastakümnete pikkuse vaatega. Nende investeerimisettevõte panustab omanike endi raha ning välist kapitali kaasata ei plaani. Tegu on n-ö igihalja (ingl k evergreen) kapitaliga, millel ei ole survet investeeringuid kiiresti müüa ja millel on kannatlikkust toetada ettevõtteid üle pika aja.