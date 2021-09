Kogu tõde rikaste TOPi esikümnest ehk miks just idude asutajad võitsid

Rikaste TOPi kaks kõrgeimat kohta kuuluvad TransferWise´i asutajatele - Taavet Hinrikus (paremal) on teisel ja Kristo Käärmann esikohal. Foto: Eiko Kink

Rikaste TOPi koostajad Aivar Hundimägi ja Priit Pokk rääkisid hommikuprogrammis lahti selle, miks on Rikaste TOPi esikümnes just need mehed ning esikolmikus Markus Villig, Taavet Hinrikus ja võitja Kristo Käärmann.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099