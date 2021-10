E-kaubanduse valdkonna töötajate otsimisest ja palkadest

Bauhofi e-ärijuht Priit Vao (vasakul) ja CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.

Tänases saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" räägime e‑kaubandusega seotud ametikohtadest, nende täitmisest ning ka palkadest.

Saates arutletakse selle üle, kui keeruline on leida e‑kaubanduse ametikohtadele inimesi, millised ametikohad on populaarsed, kui oluline on eelnev kogemus ja millised on palgad e‑kaubanduse valdkonnas.

Stuudios on külas sellel teemal vestlemas CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt ja Bauhofi e‑ärijuht Priit Vao. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

