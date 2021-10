Inbanki juht: Poolas oleme väiksed tegijad, aga kasumis

Inbanki asutaja Priit Põldoja. Foto: Raul Mee

Poola turul mõnda aega tegutsenud ja edasi Tšehhi liikuv Inbank vajab edasiseks kasvuks täiendavat omakapitali, aga mitte lähiajal, ütles ettevõtte juht Priit Põldoja.

Põldoja rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kuigi Poola turg oli nende jaoks suur test, on nad jõudnud kasumisse. Samas näeb ta Inbanki Poolas endiselt väikse tegijana ja ruumi arenemiseks on küllaga.

