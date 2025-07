Tagasi 18.07.25, 12:41 Karjääripöörde teinud eduka väikeettevõtja poole miljoni unistus täitus Jäätiseäri Gelato Ladies käibenumbrid jäid eelmise aasta tasemele, kuid põhjust on rõõmustada, sest vähemalt need ei lange, rääkis asutaja Sindy Püssa.

Gelato Ladies asutaja hinnatõusust: “Portsude kallale pole läinud, pigem ikkagi jääme ausaks.”

Foto: dpa/Scanpix

"Tegelikult on toimunud hinnatõus ja oleks vaja, et need numbrid on suuremad kui eelmisel aastal ja samuti oleme teinud nii palju lisategevusi," rääkis Püssa.