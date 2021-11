Rail Baltic värbab: projektis osalemine avab uksi rahvusvahelisele turule

Rail Baltic Estonia personalivaldkonna äripartneri Eela Velströmi sõnul võimaldab organisatsiooni kiire kasv teha ka kiirelt karjääri. Foto: Äripäev

Rail Baltic Estonia kasvab lähiaastail kolmekordseks. Milline on tehnoloogiliselt kiiresti arenevas valdkonnas olukord tööjõuga ning millised on Rail Balticu kui tööandja eripärad, räägib saates "Minu karjäär" ettevõtte personalivaldkonna äripartner Eela Velström.

"Me püüame turult parimaid olemasolevaid spetsialiste. Meie konkurentsieelis on meie projekti suurus, maht, unikaalsus, kaasaegsus ja just see, et me alles nii-öelda loome oma organisatsiooni, meil on kõigil võimalus panna sellesse oma osa, kõiki kuulatakse, kõik on omavahel tuttavad - kasvame koos suureks," rääkis Velström töötajate otsimisest.

Veel lisas Eela, et kaasaegne raudteevaldkond on kiiresti arenev ning rahvusvaheline, mis võimaldab palju reisimist ja soovi korral enese proovilepanekut üle kogu maailma.

Lisaks arutleme saates, millised trendide muutused tööjõuturul on toimunud, millised väljakutsed tööandjaid ees ootavad ning mida kujutab endast kaasaegne tööprotsess.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

