Karjääri tegemine ei tähenda ülemusele pugemist

Schneider Electricu Baltikumi personalijuht Signe Saks ning tegevjuht ja müügidirektor Miko Siilivask. Foto: Äripäev

Ettevõttes saavad karjääri teha kõik, mitte ainult need, kes ülemustele poevad või kes teevad midagi ainsa eesmärgiga silma paista, arutlesid personaliteemadel sisuturundussaates energiahalduse ja automaatikaga tegeleva Schneider Electricu tegevjuht ja müügidirektor Miko Siilivask ning Baltikumi personalijuht Signe Saks.

Saates tuuakse välja ka viise, kuidas ettevõte saab lisaks tööandjaks olemisele olla oma töötajatele partneriks. Erinevatest juurutatud süsteemidest toovad saatekülalised näiteks selle, et töötajaid tasub premeerida terve kalendriaasta vältel, mitte ainult tähtsatel hetkedel, mistõttu on Schneideris arendatud punktisüsteem. Kuidas see töötab, mida veel karjääri tegemise puhul esile tuuakse ning kuidas võetakse kokku käesoleva aasta tegemised, kuuleb lähemalt saatest. Saadet juhib Mark Kitajev.

Kuula saadet siit: