Rohetrend tehnoloogiamaailmas: seadmete taaskasutus on üha populaarsem

Telia ärikliendiüksuse juhi Holger Haljandi sõnul algab keskkonnahoidlik mõtteviis teadlikkuse kasvatamisest ning ettevõtte tegevuste inventuurist. Foto: Erakogu

Kas mõranenud klaasiga nutitelefon tuleks viivitamatult ümber vahetada või tuleks seda võimalikult kaua kasutuses hoida? Telia ärikliendi üksuse juht Holger Haljand ütles saates „Tehnoloogiakompass“, et õige lahendus oleneb individuaalsest vajadusest, lisades, et kliendid on üha rohkem valmis soetama ka taaskasutatud seadmeid.

Räägime saates jätkusuutlikkusest, rohepöördest ja seadmete taaskasutusest tehnoloogiaettevõtetes. Samuti analüüsime lõppeval aastal ühiskonda enim mõjutanud tehnoloogiasektori sündmusi. Juttu tuleb IT-sektori tööjõuprobleemidest, kiibikriisist, küberturvalisusest ning 5G võrkudest ja nende võimalustest.

Külas on Telia ärikliendiüksuse juht Holger Haljand, kes pakub välja kolm lahendust tööjõuprobleemi lahendamiseks ning tutvustab trende tehnoloogiamaailmas, millesse ettevõtetel tasuks investeerida. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula saadet "Tehnoloogiakompass" siit: