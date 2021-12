Geenius Meedia juht riskimisest: pead kaljult alla hüppama ja julged otsused tegema

Henrik Roonemaa müüs oma osalusega meediafirma Geenius Meedia Ekspress Grupile. Foto: ERR/Scanpix

Eelmisel nädalal enda osalusega firma Geenius Meedia Ekspress Grupile müünud Henrik Roonemaa rääkis, et üks etapp oli ettevõttele hästi raske ja tuli teha riskantseid otsuseid.

"Olime liiga suur, et olla elustiili-butiikettevõte, ja samas liiga väike, et hakata ehitama ettevõttele vajalikke struktuure nagu müügiosakond või finantsjuht. Ametid, mis on väikesele ettevõttele suhteliselt kallid, aga sa ei saa suuremaks ilma, et hüppaksid kaljult alla ja neid palkaks," rääkis ta. "Võttis pikka aega, et saada aru, et peame selle väga riskantse sammu tegema." Kui need kulutused poleks tagasi tooma hakanud, olnuks see tõsine mats firmale.

