Hirm ja ebamugavus sunnivad muutuma

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane esinemas kaubanduse aastakongressil. Foto: Raul Mee

Hirm ja ebakindlus juhatavad kasvu suunas ning on seetõttu ka tähtsad, selgus saatest „Lavajutud“.

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane rääkis, et kuigi paljud inimesed ei taju vajadust muutuste järele, siis on need vältimatud ja suunavad paljusid õiges suunas. Ta meenutas ka Darwini teooriat, mille alusel jäävad ellu need, kes on võimelised kohanema. See on tema hinnangul kriisi ajal lihtne reegel.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099