Liivamägi müüs Funderbeami: riskid on realiseerunud

Guido Pärnits: pereäri on nagu usalduse peale ehitatud abielu

Tänavu 50. juubelit tähistanud Eesti oma Silicon Valley ehk targa linna arendaja Mainor Grupis on tegutsenud 3 põlvkonda. Ettevõtte nõukogu esimees Guido Pärnits tunnistab Äripäeva raadiosaates "Võitjate põlvkonnad", et ärisse laiema pereringi kaasamine toimus alles Ülo eluteekonna lõpus. “Vaimselt elasime me küll kõik kogu aeg kaasa, kuid naha-karvadega ärisse tulemine toimus alles 10-15 aastat eest.”

