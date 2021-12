Hagen Bikes jätkab mõõdukat tõusu, Tallinna börs roheline

Täna teist päeva Tallinna First Northi alternatiivbörsil kauplev Hagen Bikes on jätkanud kerges tõusujoones. Samal ajal on Tallinna börsil rohelises ka enamik teisi ettevõtteid.

