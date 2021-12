Suessi kriisi õppetund: maailm hakkab taas regionaliseeruma

CF&S Estonia tegevjuht Tiit Arus ja majandusekspert Raivo Vare. Foto: Raul Mee

Olukord, kus 3,5 miljardi dollari eest kaupa on kuskil kanalis kinni ja üle 400 laeva ootavad järjekorras, tõestas ilmekalt, et maailma majandus peab globaliseerumise suunalt keerama tagasi regionaliseerumise teele, tunnistas majandusekspert Raivo Vare saates „Ärikliendid roolis“.

Kui veel mõni aeg tagasi käis maailmas tohutu globaliseerumine ning pidevalt otsiti võimalusi kus odavamalt toota, siis täna oleme olukorras, et kohapeal tootmine pole enam mitte üksnes turvalisem, vaid ka soodsam: transport on muutumas juba nii kalliks mistahes transpordikanalis ja enam pole küsimus mis päeval ja mis kell kaup kohale jõuab, vaid selles, kas see üldse jõuab, leidsid „Ärikliendid roolis“ saate külalised, majandusekspert Raivo Vare ning CF&S Estonia tegevjuht Tiit Arus.

„Suessi kriis näitas ilmekalt kätte globaalse logistika nõrgad kohad ja üks neist ongi taolistes „kõrides“ valitsevad potentsiaalsed ohud. Kui lisada veel ees ootav rohepööre, mis saastemaksude näol tõstab mere- ja lennutranspordi hindu veelgi, on majanduse regionaliseerumine ainuvõimalik suund,“ tunnistas Vare.

Sama tõdes ka Tiit Arus, kelle hinnangul ei pruugi see suund olla sugugi halb, kuna rohkem kohalikke tootjaid saab tööd ja rohkem raha jääb piirkonda, me ei saasta enam nii palju keskkonda ja kaupade tarnekindlus on oluliselt paremini tagatud ka sõltumata sellest, mis toimub poliitilisel maastikul.

„Täna on Aasia tarned ikkagi väga suures osas sõltuvuses Venemaa poliitikast. Me tunnetame, et idanaabri raudteefirmad ise kasutaks hea meelega meie sadamaid, kus on soodsad hinnad ja kvaliteetne teenus, aga ei saa, sest poliitikud on otsustanud teisiti,“ lausus Arus.

Saate teises pooles analüüsisid Vare ja Arus algava aasta logistilisi väljakutseid kuni selleni välja, et kui Venemaa peaks tõepoolest otsustama rünnata Baltikumi, siis meie peamiseks julgeolekugarantiiks saab suure tõenäosusega just logistika.

Arutelu juhtis Äripäeva logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm, saadet toetab Neste Eesti.

Kuula "Ärikliendid roolis" aastalõpusaadet siit: