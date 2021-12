Majandusteadlane: uuel aastal näeme kindlasti vähem reaaltulu

Urmas Varblane. Foto: Eiko Kink

Praegust majanduse arengut ja inflatsioonikeskkonda arvestades on 2022. aastaks Eesti majanduses oodata reaaltulu vähenemist, prognoosis Tartu Ülikooli majandusteadlane Urmas Varblane.

Varblane rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et inflatsiooni tingimustes on ajalugu näidanud ka varem, et väiksema sissetulekuga inimesed kaotavad proportsionaalselt rohkem kui suurema sissetulekuga inimesed, sest puhvri suurus on erinev.

