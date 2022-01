Keemiatööstuse TOP: Eesti kosmeetikafirma kasvatab end 20 miljardi dollarisel turul

Glamlac OÜ omanik ja juht Veronika Kookmaa ja KPMG tehingunõustaja Dmitri Ševoldajev. Foto: Äripäev

Keemiatööstuse TOPi kolmanda koha ettevõte Glamlac OÜ kasvatas oma müügitulu 2020. aastal 51% ja 2021. aastal veel ligi veerandi võrra.

Ettevõte toodab küünelakke ja selle hooldusvahendeid. Eelkõige ekspordile keskendunud ettevõtte koroonaaegse eduloo taga on kiire reageerimine klientide muutunud vajadustele, lühike tarneahel ning huvi innovatsiooni ja kõige uue vastu. Käesoleva aasta plaanidest rääkides ütleb Glamlaci üks omanik ja juht Veronica Kookmaa, et koroonaga hoo sisse saanud edulugu jätkub. Lisaks on ettevõte nüüd turule toonud LED-kivistuva ripsmeliimi, mille arendamisele kulus seitse aastat ja kuhu kaasati ka TalTech füüsikud.

