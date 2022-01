Rahatarkus tuleb finantsjuhtimist õppides

Finantsjuhtimise erialajuht Anu Olvik ja õppeprorektor Ly Hõbe usuvad, et õppimine pole eesmärk iseenesest, vaid peaks toetama õppija suuremat eesmärki. Foto: Äripäev

Mis on finantsjuhi roll ettevõttes, miks on finantsidega seotud otsused Eestis üldises plaanis muutunud läbimõeldumaks ning millistel juhtudel tasuks kaaluda finantsjuhtimise õppimist kõrgkoolis, räägime Äripäeva raadio sisuturundussaates ettevõtluskõrgkooli Mainori õppeprorektori Ly Hõbe ja finantsjuhtimise erialajuhi Anu Olvikuga.

Anu Olvik toob välja, et finantsjuhtimise eriala ained toetavad lisaks kogu finantsvaldkonna toimimise mõistmisele ka isiklike rahaasjade paremini juhtima õppimist. "Ühel heal finantsjuhil on oma isiklikud rahaasjad korras, mis tähendab seda, et ta säästab, ta peab pere isiklikku eelarvet ja ehitab üles oma isikliku investeerimisportfelli."

Lisaks ülevaatele sellest, mida erialal õpetatakse, kuuleme ka, kes on need tegijatest külalisõppejõud, keda loengutesse kaasatakse. Räägime ka üldisest suhtumisest rakenduskõrgharidusse, sessioonõppe eelistest ja üliõpilaste ootustest õppeasutustele.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula siit: