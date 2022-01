Elektriarve viib tsemenditootja äri vee alla

Taimekasvataja põllumajanduse TOPis: meil on alati mahtu ja paindlikkust

Põllumajanduse TOPis neljandaks tulnud ettevõte Plantex AS on kuulsam Juhani Puukooli nime all. Äripäeva seekordses TOPi saates räägib taimekasvatuse ja –müügiga tegeleva Plantexi müügiarendusjuht Ülle Soonpuu, et praegu on suur trend kasvatada ise söögitaimi, olgu siis aiamaal, rõdukastis või isegi aknalaual.

