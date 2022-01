Krüptokaupleja usub, et praegu on hea aeg osta

Krüptovarad on viimastel nädalatel olnud tugevas korrektsioonis ning krüptokaupleja usub, et praegu on hea aeg siseneda, kuid hoiatab, et seda ei tasuks siiski teha umbropsu.

