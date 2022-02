Miljardifirma psühholoog: töötaja vaimne heaolu on ressurss

Pipedrive'i konotor Mustamäel Foto: Liis Treimann

Nii nagu iga mõistlik tööandja hoolitseb selle eest, et tema inimesed püsivad füüsiliselt terved ja jaksavad tööd teha, tuleks ka töötajate vaimule tuge pakkuda, leiab tehnoloogia-ükssarvikus Pipedrive coachi ja psühholoogina tegutsev Daniel Soomer.

Soomer rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et inimeste vaimne tervis on ressurss. Kui töötajad on õnnelikud ning usaldavad kollektiivi, siis nad ka teevad ja suudavad rohkem.

