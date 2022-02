Raadioreportaaž Dublinist: ajakirjanik koputamas Oliver Kruuda uksele

End meedia ja võlausaldajate eest varjav Oliver Kruuda on Eesti kohtule märkinud, et elab Dublinis Ropemaker Place’i nimelises uusarenduses. Ainuke mure on, et Kruuda pole kuskile märkinud, mis on ta korteri number. Nii ei jäänud minulgi muud üle, kui pidin hakkama ükshaaval kortermaja uksi läbi koputama.

End meedia ja võlausaldajate eest varjav Oliver Kruuda on Eesti kohtule märkinud, et elab Dublinis Ropemaker Place’i nimelises uusarenduses. Ainuke mure on, et Kruuda pole kuskile märkinud, mis on ta korteri number. Nii ei jäänud minulgi muud üle, kui pidin hakkama ükshaaval kortermaja uksi läbi koputama.