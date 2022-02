Tippkokk Orm Oja: raha pole mind kunagi huvitanud, tähtsaim on olla parim

Tippkokk ja Clean Kitcheni kaasasutaja Orm Oja tänavu veebruaris toimunud Gaselli Kongressil. Foto: Raul Mee

Tippkoka Orm Oja sõnul on teda enim huvitanud parim olemine, olgu selleks Itaalia restorani või hommikuse omleti tegemine, selgus saatest „Lavajutud“.

Ta on mõistnud, et soovib olla väga hea enda tegevusvaldkonnas. Tema sõnul ei pea inimene olema edukas ainult rahaliselt. „Mul on palju sõpru, kes on edukad oma töös. See, et nad ei sõida Porschega, ei tee neid vähem edukaks,“ lisas ta.

