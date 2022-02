Töötaja leidmiseks tuleb vaeva näha rohkem kui kunagi varem

CV-Online'i värbamise projektijuht Marii Männiste ja turundusjuht Karla Oder räägivad saates, millal tasuks värbamisel kasutada välist abi. Foto: Äripäev

Värbamine on muutunud üha aeganõudvamaks ja kulukamaks, sest tööotsijaid iseloomustab passiivsus ja vähese riski võtmine, selgub värskes Äripäeva raadio saates "Alustava ettevõtja A&O".

"Tööturul on väga raske seis, töökuulutuste arv aina kasvab, aga kandidaatide arv järele ei tule," kommenteeris tööjõuturul toimuvat tööotsingu portaali CV-Online'i turundusjuht Karla Oder.

Töötajate nõudlus on suur, otsitakse palju ning see suurendab ka töötaja otsimisele kuluvat aega ja raha. "Eeltöö on väga olulise tähtsusega värbamisel, kogu protsess tuleks paberile kirja panna ja ennast eelnevalt harida," soovitas saates alustavatele ettevõtjatele CV-Online'i värbamise projektijuht Marii Männiste. Läbimõeldud plaan aitab ressursse kokku hoida ja suurema tõenäosusega jõuda õigete inimesteni.

"Alustava ettevõtja A&O" saates räägime värbamisest ja sellest, kuidas leida meeskonda õiged inimesed. Anname soovitusi, millele tuleks mõelda enne värbamisega alguse tegemist. Räägime nii kuulutusest, sihtotsingust, reklaamkanalitest kui intervjuu läbiviimisest. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: